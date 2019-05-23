好物片》喝珍奶免用吸管 大四設計學生：簡單方法解決小問題

2019-05-23 19:41

〔記者周采薇／台北報導〕不知道大家有沒有遇過，喝珍珠奶茶的時候，常常喝到底就會剩很多珍珠卡在杯底，都要用吸管一顆一顆對準把它吸起來。為了解決這個問題，就讀國內實踐大學工業產品設計學系四年級的吳天瑜、史芳，共同設計出一款不需要吸管的環保杯，獲得本屆新一代金點新秀設計獎的產學合作金獎。

這杯名叫「FLOAT」的環保玻璃杯，是用內杯裝盛配料讓整個飲品分層，珍珠就可以浮在上層，而非沉在杯底。如果有冰塊的話，則是會被內杯壓在中層，這樣也可以解決一般冰塊浮在上層導致溫度不均的情況。環保杯的容量700c.c，可以裝得下一般飲料店的大杯size，特殊的杯口設計讓飲料和配料可以平均通過。瓶身也與國內最大的再生玻璃廠商「春池」合作，使用再生玻璃達到環保的作用。設計者史芳：「再生玻璃可以減低碳排放，卻不會像再生塑膠等其他材質影響到原來的品質」。

設計者吳天瑜說之前在做調查的時候發現，很多人都有購買環保杯，但持續使用的卻很少，其中一個很大的原因就是，環保杯的吸管清洗不易，同時也需要攜帶許多零件，造成使用者的不方便。因此才會想要推出這個設計，來解決使用上的不便利性。他說：「設計不是要去做很多複雜的東西，是用一個最簡單的方法，來解決一個很小的問題」。

手搖飲料百百種，配料不只是珍珠，還可能會有布丁、水果切片，但這些都難不倒「FLOAT」杯，內杯的縫隙設計就算是小珍珠也不會掉落。但也有人質疑，如果珍珠黏在一起呢？設計時，吳天瑜和史芳也思考過這問題，只要利用內杯的弧度輕輕搖晃，就可以解決。「FLOAT」杯目前還在模型階段正在申請專利，預計下半年可以量產。設計團隊強調的就是永續發展的概念，著重在細節的改善，思考如何提升使用者體驗，並將台灣的手搖杯文化加入循環經濟。

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