紅到國外！解決「喝珍奶難題」 學生發明環保杯獲大獎

2019-05-21 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕民眾在喝台灣國民飲料珍珠奶茶時，也許會碰到喝完飲料，珍珠卻沉在杯底的問題。國內2名設計系學生以此為發想，推出名為「FLOAT」的再生玻璃杯，解決喝珍奶難題，更獲得本屆新一代金點新秀設計獎的產學合作類金獎。

就讀實踐大學的吳天瑜及史芳以台灣茶飲文化為靈感，歷經約1年，與春池玻璃公司共同開發一款不需使用吸管的手搖隨行杯。這項設計不僅獲得此次新一代設計展的產學金賞作品，也引起外媒注目，目前正在申請專利中。

臉書粉專「W春池計畫／W Glass Project」指出，透過雙杯結合的概念，「FLOAT」改變飲料內容物的高低排序，讓珍珠浮在位於杯子上方的內杯，而非沉在杯底，如此一來，當飲料入喉時，就能同時喝到奶茶與珍珠，帶給使用者更方便且環保的手搖杯體驗。除了珍奶，這款環保杯也適合喝其他手搖飲料，特別是所有加料的飲料。

粉專強調：「W春池計畫除了玻璃材料循環的概念外，還有另一個更重要的目標，就是希望『永續發展』的概念帶給一般民眾。」此外，粉專也表示，永續包含的定義包括循環經濟、解決貧窮等存在人類生活已久的難題，儘管這些都不容易解決，「但只要有個起頭，世界總是會朝著更好的方向前進。」

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