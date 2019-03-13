二信高中「小王子」英語創意卡片 奪全國智慧創意賽第一名

2019-03-13 10:42

〔記者林欣漢／基隆報導〕由基隆市二信高中商業經營科一年級學生陳翊翔、洪紫馨、童郁雯、張映晴、陳祉穎組成的隊伍，在勤益科技大學主辦的「全國高中職學生生活智慧創意競賽」，以「小王子」英語創意卡片設計勇奪第一名，以及1萬元獎金。

擔任隊長的陳翊翔表示，「小王子」英語創意卡片，用立體書的概念組成一個大型的「爆炸卡片」、「多元創新」、「跨域整合」的多主題創意作品，適合所有年齡層的故事，每個主題用各種代表顏色做卡片的背景，用火箭前進的方式做連結，卡片整體包裝用太空的意象，加上打開包裝盒後裡面有4個傳統卡片樣式，加上一個AR，讓人有親遊太空城的感覺。

陳翊翔說，過程中雖然有不少意見衝突，最後在討論中形成共識，評審覺得他們的作品相當吸引讀者，引領讀者進入閱讀並可從中學習到英文佳句，實用又具創意，兼具傳統及創新，拿下英語創意卡片設計組全國第一名。

二信高中表示，這次比賽共獲得19件獎項，分別為機械科1件佳作、3件最佳創意獎，電機科1件第三名，1件佳作，資處科1件佳作，商科1件第一名，3件最佳創意獎，由機械科、電機科、廣設科組成的創研社，獲得8件最佳創意獎。

二信高中校長林立表示，創新與創意是面對未來社會發展所需具備的競爭力，它能訓練解決問題，自我表達，靈活應變及足智多謀的能力，如何將創新與創意，設計運用於生活中的成品，進而行銷到消費者，是現今學子必須學習的課題，該校結合「研創」、「產創」教育，讓學生將自己平日所學，運用於實際比賽中，並獲得優異成績，受到肯定，增加學習的興趣。

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