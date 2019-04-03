「農會」網站超有質感！網友大讚：終於不是中華民國美學

2019-04-03 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣魚池鄉農會的官網近日引發網友熱議，原因是其網頁經歷改版後整個煥然一新，不僅「極簡」還超有「質感」，讓網友們點進去都為之驚豔，而有網友將一般農會的官網和魚池鄉的拿來做比較後，也感嘆「沒有比較，沒有傷害」。

魚池鄉農會今年1月將官網改版，新的官網除了以純白色為底，資訊也經過妥善分類讓人一目了然，精美、高畫質的圖片，更讓整個網頁的質感提升許多。另外，和傳統網頁不同的是，魚池鄉農會的官網還有手機版可以使用，即使用手機操作也相當方便。

設計感十足的官網獲得網友一致好評，紛紛留言「我以為按到哪個廣告，還跳出來看看是不是點錯」、「極簡白的美」、「點進去驚呆了」、「何等美麗的賣茶網站！」、「好用心啊要哭了」、「今年剛改版，之前也超慘烈的 」、「終於不是中華冥國美學」、「期待出英文版網頁，讓台灣行銷國際」。

有網友將魚池鄉農會和其他農會的官網圖放在一起後，則笑說「沒有比較，沒有傷害」，其他網友也認為「兩者質感落差太大」、「一般農會網站架構都是舊式的」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/