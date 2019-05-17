永慶首位總統教育獎！角力小將林玄斌 想拚奧運為國爭光

2019-05-17 19:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕2019總統教育獎日前公布，嘉義縣立永慶高中學生林玄斌在高中組獲選，是永慶創校第一位獲得總統教育獎的學生。林玄斌幼年時父母過世，經濟拮据，生活清苦，就讀體育班專攻角力，希望用獎金補貼家用，他認為「逆境是最好的老師」，要勇敢突破困境，未來想努力爭取奧運參賽資格，為國家奪得獎牌，為台灣爭光。

林玄斌是2018年台灣角力公開賽國家代表選手，今年透過繁星考上國立台東大學體育系。他從小失去雙親，兄弟姊妹7人由舅舅靠著夜市擺攤扶養長大，經濟拮据，生活清苦，林玄斌國中時選擇就讀體育班，專攻角力。

林玄斌說，因為失去雙親，所以需要用雙倍的勇敢來面對困境，逆境是最好的老師，教導他如何面對試煉和挫折，不被困境擊倒。他說，命運掌握在自己的手上，唯有自立自強，才能創造屬於自己的人生舞台。

永慶高中校長蘇淵源說，艱困的環境讓玄斌比同齡的孩子更加成熟懂事，獨立自主，運動專長表現，上課非常認真，擔任幹部熱心負責，對每件事總是盡力做到最好，堪稱品學兼優。

蘇淵源也說，今年學校透過繁星計畫以第一志願上榜的比例佔61％，錄取國立大學的比例接近5成，體育班的學生多數來自弱勢家庭，校方提供就讀體育班3年住宿完全免費，在角力、跆拳道、軟網、女足方面有潛力的選手可以前來就讀。

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