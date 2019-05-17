他們都是生命鬥士！ 教育部今公布總統教育獎得主

2019-05-17 18:59

〔記者林曉雲／台北報導〕他們都是生命鬥士！教育部今天傍晚公布2019年總統教育奬得獎名單，選拔出具有以順處逆、奮發向上學習精神，全力揮灑專長和熱情的56位學生，年齡最小的是國小組9歲羅柏勛，年紀最大是大專組49歲呂豐和，許詠竣和張仕菁兩人則是二度獲獎，而11歲的國小生蘇漴瑋克服全盲身體限制，獲得全國視障生音樂大賽特別獎等殊榮，正朝向鋼琴家的夢想前進。

國教署長彭富源表示，56位總統教育獎得獎學生在面對困境時，能迎向烏雲後的希望，堅持不輟地學習，是最令人感動的榜樣。

就讀台南市永康區大灣國小的蘇漴瑋是一個全盲生，因為視網膜剝離而失明，大家看到的彩虹是五彩繽紛，而他卻是腦海中的黑白弧線，但因小學鋼琴老師用心教導，鼓勵他學習鋼琴，努力持續的奮鬥，在參加台南市特殊才藝比賽榮獲第一名、全國視障生音樂大賽榮獲特別獎，他表示，學習鋼琴要克服很多困難，但他不願意向命運低頭，期望未來可以成為音樂家，透過音樂告訴所有明眼人，他也可以和大家「一樣」，透過音樂散播快樂。

就讀台北海洋科技大學的呂豐和，出生6個月後即罹患小兒麻痺，造成行動不便，使得在求學時屢屢遭受同儕語言嘲笑及異樣眼光，讓呂豐和對學習生活感到灰心失望，一直到高四時，因腳部變形而休學接受開刀治療，療養期間偶然發現醫院特殊的輪椅，好奇嘗試的往後翻，激發他對運動的潛能與學習的動力，不願再被曲折的雙腳困住。

呂豐和經由啟蒙教練武而謨物理師鼓勵指導與勤加練習，在民國79年首次參加第7屆身心障礙者運動會，在輪椅競速400公尺中得到金牌，從此輪椅改變他的人生模式，曾獲頒國光獎章總統召見表揚，也曾參加香港第3屆亞洲輪椅舞蹈比賽，更榮獲輪椅舞拉丁舞項第2名，也獲頒十大傑出運動員等眾多獎項，不因身心障礙而懷憂喪志，以個性樂觀開朗、充滿希望正面的生命態度迎向人生，這股精神示範著逆境中的勇氣和力量，值得欽佩與讚賞。

榮獲亞洲青年角力錦標賽榮獲男子自由式74KG級第三名的王明亮，是台灣代表隊唯一的得獎人，不僅打破台灣角力男子自由式12年來的獎牌荒，更是馬祖角力史上第一面的國際獎牌。國中時，父親、爺爺即相繼離世，媽媽獨力撫養他與哥哥，王明亮以角力比賽獎金分擔家裡經濟，未來想努力當上體育老師，回到馬祖幫助與自己一樣弱勢的人，讓他們可以受到更多教育啟發，創造更好的成績，回饋自己成長的故鄉。

就讀台中特殊教育學校潘進富從小在育嬰院長大，為肢體與智能重度多重障礙學生，先天脊椎畸形導致身型較小、下肢癱瘓，有明顯的學習困難，身為原住民孩子，他不屈服於先天的缺陷，而以樂觀進取的態度奮鬥不懈，曾榮獲2018第9屆全國心智障礙者才藝大賽中區初賽個人組第6名、最佳個人魅力獎、團體組第1名、考取台中市街頭藝人表演藝術類個人組、團體組兩張證照。

高雄市前金國小學生洪育琳在3年級暑假，發現罹患先天性馬凡氏症候群，導致脊椎側彎到40度、擠壓到心臟，這樣的病讓她不能做太多事情，當肌肉擠壓時，坐著就會非常痠痛，因為學校課業，她開始參與紀錄片課程，學習剪輯、拍攝技巧和製片領導能力，激發她在影片藝術領域的天份與興趣，四年內共拍攝6部紀錄片。

今年度總統教育獎預定7月5日於總統府舉行頒獎典禮，總統蔡英文將親自接見獲獎學生，並頒發大專組每名25萬元、高中職組每名20萬元，國中組及國小組每名15萬元獎學金。

2019總統教育獎獲獎名單同步公布於教育部國民及學前教育署網站「最新消息」（http://www.k12ea.gov.tw/），及遴選作業承辦學校國立東石高級中學網站「2019總統教育獎專區」（http://140.130.199.52/president/）供民眾查詢。

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