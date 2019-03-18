「逆境是偉大的老師」永慶高中失親角力國手如願上榜

2019-03-18 20:36

〔記者林宜樟／嘉義報導〕大學繁星計畫今天放榜，嘉義縣永慶高中錄取率達82.5％，第一志願上榜比例61％，角力國手林玄斌國中時失去雙親，家中經濟拮据，但他認為「逆境」是偉大的老師，努力鍛鍊和學習，如願錄取台東大學體育系。

永慶高中校長蘇淵源說，學生們今年錄取台灣大學、成功大學、政治大學、中山大學等名校，40位填報繁星，33位摘星成功。

林玄斌是2018年台灣角力公開賽國家代表選手，他因失去雙親，兄弟姊妹7人由舅舅靠著夜市擺攤，扶養長大，由於經濟拮据，生活清苦，國中時選擇就讀體育班專攻角力，希望獲得獎金可幫助家裡減輕負擔；他說，因為失去雙親，所以需要用雙倍的勇敢來面對困境，逆境教導他如何面對試煉和挫折，不被困境擊倒，未來想努力爭取奪奧運的資格，為國家奪得獎牌，為台灣爭光。

以校排名前1％錄取國立成功大學工程科學系的羅文璟3年直升永慶高中，學測成績是全校最高的69級分，成績可申請台大科系，他認為台大是一流學府，但很多人卻往往不知道為什麼非讀台大不可，自己不想成為盲目追隨，經瞭解成功大學工程科學系的授課內容與教學環境，認為與其「盲選」，不如選一所更適合自己的校系。

蘇淵源肯定並尊重學生的選擇，只要找到對的路，「行行出狀元」，他也說，玄斌懂事且樂觀，為永慶的師生樹立典範，更是永慶的驕傲。

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