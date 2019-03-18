校長感動給抱抱 新二代為翻轉家境摘星上台大

2019-03-18 20:01

〔記者邱芷柔／屏東報導〕大學繁星推薦今天放榜，屏東有不少家境困頓的新台灣之子力爭上游順利摘星，屏東高中陳冠佑是新二代，因為看過父母辛苦工作的樣子，讓他想靠著讀書脫貧，透過繁星計畫順利錄取台灣大學資訊工程系，未來準備朝AI領域發展，奮力翻轉家境讓校長陳國祥聽了也不禁動容，伸出雙手直說「give me a hug!」

「希望我能成為他們的驕傲」陳冠佑說，爸爸是水泥工，工作並不穩定，媽媽是越南籍新住民，因為學歷不高，只能在養雞場從事揀選雞蛋的勞力工作，媽媽常跟他說，要更努力念書才有機會翻身，所以從小就保持好成績，爸爸曾有一段時間找不到工作，他是家裡的獨子，所以也努力爭取獎學金，減輕家裡負擔。

陳冠佑也說，放榜後第一時間用簡訊通知爸媽，他不覺得自己是新台灣之子的身分而與其他人有所不同，未來想往具有商機的人工智慧發展。

同樣是新二代的屏東高中張金海、黃建誌、陳誠鋅，均透過繁星計畫考上國立大學，張金海的媽媽來自越南，是中低收入家庭，國中會考成績僅1A4B，經過3年努力錄取國立中山大學電機係；同樣是越配子弟的黃建誌，入學成績2A3B，順利錄取中央大學工學院；陳誠鋅的媽媽來自印尼，繁星錄取政治大學東南亞語言與文化學士學程，他說，父母的國籍從來不會是阻礙，血緣與語言反而成為新二代的利器，大學打算雙主修國際貿易，未來想到東南亞做生意。

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