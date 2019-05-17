個人申請入學放榜 家長聯盟：指考名額恐創史上最低

2019-05-17 14:51

〔記者林曉雲／台北報導〕大學申請入學統一分發昨天放榜，全國十二年國教家長聯盟今天痛斥招聯會，竟忙著宣傳備取增加讓缺額比去年減少一半，大學招生率增加是用學生的高落榜率換來的，把大學的快樂建築在學生的痛苦上，今年申請入學學生落榜人數達40594人，比去年的3萬1千多人增加約1萬人，家長聯盟指責招聯會，為提高大學申請入學招生率，犧牲學生權益。

家長聯盟指出，今年有9萬893人報名個人申請，比去年增加1萬3千多人，不含原住民和離島外加名額有5萬4978個招生名額，5萬299人獲得分發，報名分發率56.68％，比去年減少3.24個百分點。亦即，今年總共有4萬594位學生落榜，比去年的3萬1千多人落榜多了約一萬人，招聯會卻只在乎招生名額使用率高達91.49％，相較去年81.30％，增加了10.19個百分點，這是用1萬多學生落榜換來的。分發率降低，學生落榜人數增加，但學校卻招到比較多學生，這不就是犧牲學生、成就大學招生嗎？

不過對於家長聯盟的抨擊，教育部澄清，今年比去年增加錄取了4722人，就整體報名考生的分發情形而言，108學年度通過第一階段篩選人數7萬1450人，獲分發人數5萬1517人，通過第一階段篩選考生分發率（獲分發人數／通過一階篩選考生人數）為72.1％，相較於107學年度通過第一階段篩選人數6萬3336人，獲分發人數4萬6648人，通過第一階段篩選考生分發率為73.65％，僅降低1.55個百分點，並無外界臆測今年有大批學生落榜的情形。

家長聯盟表示，令人憤怒的是，今年分發後的招生缺額大幅減少，僅4699個回流指考，亦即指考實際名額又再被限縮，今年恐怕會創下史上最低名額，日前家長一再要求招聯會維持多元管道的精神及招聯會自己規定的申請入學名額不得超過45％，要求招聯會要維持多元管道入學的精神，反對封殺指考，放榜結果再次證明，一再限縮指考孩子的機會，不是撿申請剩下的名額，就是名額一再被壓縮？指考孩子難道是二等考生？

家長聯盟認為，申請入學或指考，和高中三年學習有沒有壓力沒有關係，教育部在推廣的學習歷程要完整紀錄學生3年的所有成績，才是讓學生在高中3年都時時活在壓力中，聯盟強烈反對，要求教育部將高中學習還給學生。

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