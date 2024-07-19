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誰偷吃蜂蜜？高雄茶農看監視器 驚見黑熊上門大快朵頤

監視器拍到台灣黑熊上門偷吃蜂蜜。（屏東分署提供）

監視器拍到台灣黑熊上門偷吃蜂蜜。（屏東分署提供）

2024/07/19 09:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕一隻台灣黑熊現身高市桃源區寶山地區，闖入茶園偷吃茶農收取的野生蜂蜜，洪姓茶農原以為是被小偷光顧，直到監視器拍到「宵小」身影，才驚覺是黑熊入侵，洪男向里長告知此事，里長向林業保育署屏東分署通報，屏東分署立即發給通報獎金3000元，至於蜂蜜損失，屏東分署也將會給予補償。

屏東分署表示，黑熊族群逐漸向淺山靠近，人與黑熊相遇日益頻繁，農業部林業及自然保育署自2022年推動「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，攜手山村部落居民合作守護台灣黑熊，本案是高雄地區推動示範計畫以來的第四起通報案件。

本月9、10日兩天，在寶山地區經營野生山茶園區的洪姓茶農，發現收取野生蜜的蜂箱陸續被撬開，洪原本懷疑遭人竊取，直到17日清晨真相大白，洪姓茶農半夜聽到犬隻吠叫，起身查看監視器畫面，驚訝發現一隻台灣黑熊正在園中遊蕩尋找食物，這才確認蜂箱被撬開，原來是黑熊「大駕光臨」取食蜂蜜。

洪姓農友表示，雖然蜂蜜有所損失讓他感到遺憾，但能在自家茶園中看到台灣黑熊，內心感到驚喜之餘亦甚感榮耀，大自然和野生動物似也透過黑熊現蹤，認同他營造有機茶園的生態理念，後續將配合架設紅外線自動相機持續進行監測。

屏東分署提醒山區居民，如遇有黑熊侵擾請主動通報，切勿私自處理，以免觸法，並請確實移除或完整收納容易吸引黑熊的食物、廚餘或蜂箱等，避免黑熊再度「光顧」。後續經評估並配合監測，於監測期間拍到黑熊，將另給予獎金5000元，希望藉此透過鼓勵促使山村部落居民加入守護台灣黑熊的行列，倘不慎誤捕黑熊，只要立即通報、協助救援，皆不會遭到究責。

台灣黑熊闖茶園偷吃蜂蜜，茶農即時通報現賺3千元。（屏東分署提供）

台灣黑熊闖茶園偷吃蜂蜜，茶農即時通報現賺3千元。（屏東分署提供）

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