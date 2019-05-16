大學個人申請出爐 新竹明星高中逾8成進國立大學

2019-05-16 20:27

［記者洪美秀／新竹報導］大學個人申請結果今天出爐，新竹地區明星高中表現優異，新竹高中錄取國立大學有271人，比例81%，包括6名醫學系學生。新竹女中錄取國立大學比例也有82%，有8個錄取醫學相關科系，實驗中學錄取國立大學更佔9成，包括台大醫學系及電機系，學生表現優異。

新竹高中表示，今年大學個人申請上榜率約74％，其中國立大學271人，國立大學錄取率81％。醫科6人，包括台大38人，清大59人，交大33人，成大35人，政大9人。另繁星推薦第8類學群（醫學系）也有3人錄取，包括台大醫學系、成大醫學系等。

新竹女中台大40人、清大69人、交大29人、成大17人，政大17人，共172人；錄取醫學系有8人、包括陽明醫學系3人、臺北醫2人、中山醫1人、中國醫中醫甲組2人；牙醫系2人，並有4人錄取台大獸醫系，國立大學錄取率達82％。

而實驗中學也有9成以上學生錄取國立大學，其中包括錄取台大電機系的林棋竣及外文系陳俊璉和台大醫學系的胡芳瑜，學生表現優異。

而新竹高商錄取國立大學有20人，包括清大、交大、政大、中正、中興、台北等大學，另有70人錄取大學，表現都比往年好。

新竹市立建功高中則有164人錄取，國立大學103人，比例為51%，包括台大、清大、交大、成大、政大、陽明等大學。

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