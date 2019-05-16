大學個人申請放榜 教育團體意見兩極

2019-05-16 20:46

〔記者林曉雲／台北報導〕大學個人申請今天放榜，和107學年相比，108學年的學生錄取人數增加4722人，逾8成6是第一志願分發，招生缺額大減5790個，多數學校招生名額使用率增加。對於這樣的放榜結果，教育團體意見兩極化，全教總、台家盟和全志盟都予以肯定，認為符合適性多元，呼籲明年應再擴大申請入學管道。但國教盟質疑，申請入學回流指考的名額大減，對拚指考的學生不利且不公平，認為明年應增加指考名額。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，學生錄取率小降，是因為今年申請入學的學生比去年多了1萬多人，所以才會導致錄取率小降，但學校招生率增加10％，缺額大幅下降，顯然今年採取的學測5科選4科，讓更多學生認同而申請入學，對學校來講，招生率明顯增加也是好事；今年以第一志願分發比率為8成6，代表絕大多數學生都如願進入理想校系，顯見5選4確實能讓學生提前選定志向，找到自己理想的校系。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，今年學測考科從5科改為學生可自行選考4科，不但減輕學生的學習負擔，更提高學生申請入學的意願，結果也讓更多學生如願，換句話說，這樣的改革也有助於學生提早適性入學，建議教育部應思考於明年提高申請入學的核定比率，以再次提高學生適性入學的比例。

謝國清表示，如果再比對過去教育部針對不同管道進入大學後學生的狀況，顯示透過申請入學管道的大學生，其穩定性與學業表現皆優於透過指考入學的大學生，他們更肯定只要有好的政策鼓勵學生透過申請入學進入大學，對高中生、高中教學、大學各校系及家長都會更好，而顯然學測考科的改變已經證實是有效促進學生申請入學的政策，今年考生在數學科的表現普遍提高，表示高中的數學教育有進步，並讓學生對數學更有興趣，他們肯定高中數學教育，而大考中心也不須因外界少部分人的批評而改弦易轍，教育部則應繼續督促大學各科系積極提升招生專業，並儘早提出其招生政策。

全國家長教育志工團體聯盟理事長吳福濱表示，今年申請入學和繁星入學均超過6成，符合多元適性的教育理念，學測改為5科選4科的方式，有效降低學生學習負擔，卻相對提升學生找到適合、想念的系所，走過那麼長的教改歲月，放下分數導向的觀念，才能真正讓每一個小孩找性向志趣並改變人生，他呼籲明年增加申請人數並降低成5科選考3科，更符合多元適性方向。

國教行動聯盟理事長王立昇持反對意見，他表示，今年學測考試有鑑別度不足的問題，申請入學又有同分的問題，以清大電機乙組二階只備取到83人為例，好像給了其他未備取上200多人機會，卻是虛假的機會，反而浪費學生一個寶貴的志願，不滿意個人申請放榜結果的考生會拚指考，但指考名額又很少，加上今年申請入學缺額回流指考名額減少5000多個，指考名額占比恐不30％，對適合考試入學的考生不利且不公平。

不過清大澄清，清大電機通過二階卻未列備取的200多人，因志願可填6個，追蹤了解考生另有獲分發到台成清交與醫學系，有一個則分發到中央大學。

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