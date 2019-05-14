桃、李果園受災無救助 南投國姓農民垂淚棄收

2019-05-14 12:48

〔記者佟振國／南投報導〕繼暖冬少雨之後最近又接連降雨，導致農損災情頻傳，南投縣先前已有青梅等4種作物可獲農業天然災害現金救助，但國姓鄉少面積的甜桃、香水李也難逃天災，卻無法獲得幫助，栽種香水李的農民看著滿園因雨掉落的裂果，感慨收成幾乎全泡湯，只能棄收任由腐爛，成為「垃圾園」。

近幾年異常氣候讓農民吃足苦頭，因暖冬乾旱，南投縣先後有青梅、枇杷、荔枝、龍眼獲得災害現金救助，但國姓鄉公所依荔枝、龍眼少開花為例，為栽種甜桃、香水李的農民爭取救助，但2種作物面積相加僅約2公頃，儘量災害導致收成銳減7、8成，但還是無法如願。

栽種香水李的農民李廖德表示，暖冬少雨已讓果樹開花量銳減，入春後一波降雨，開花量確有增加，原想多少彌補一些損失，沒想到結果期又碰上連續降雨近10天，雖採網室栽培，還是難敵雨神襲擊，果實來不及長大成熟即大量裂果掉落，收成只有平常產量的2成，施肥、管理成本泡湯，許多災損的果實則是棄收任由腐爛，宛如「垃圾園」。

也有農民感慨，原不想一窩蜂栽種相同作物，以20年時間栽種經濟價值較高的甜桃、香水李，但面積規模不足，每逢天災總是得不到政府關愛，宛如孤兒，現在也有農民決定走回頭路，改種青梅。

國姓公所農觀課指出，鄉內甜桃、香水李受災同樣嚴重，也向上級提報現金救助，因面積少未獲同意，目前只能建議中央透過農業保險制度，將桃、李納入保險作物，輔導農民投保，有備無患。

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