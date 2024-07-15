為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

中市地稅局推出捐發票玩線上遊戲 可抽最大獎8千元烤肉券

地方稅務局即日起至8月18日止舉辦「愛在台中 雲端大『烤』驗」網路活動（市府提供）

地方稅務局即日起至8月18日止舉辦「愛在台中 雲端大『烤』驗」網路活動（市府提供）

2024/07/15 19:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市正在推台中鍋烤節，地方稅務局即日起至8月18日止舉辦「愛在台中 雲端大『烤』驗」網路活動，民眾捐贈雲端發票玩遊戲，可參加抽獎，最大獎8千元烤肉券，所募的發票全部捐給公益團體。

地稅局長沈政安表示，特別攜手經發局、環保局、衛生局及財政部中區國稅局台中分局舉辦線上烤肉活動，民眾註冊會員後，只要捐贈雲端發票、上傳完成「對發票中大獎」IG特效並與烤肉相關（不限食材、地點、器具）合照的截圖及完成載具歸戶，即可集點數兌換宣導品。

此外，使用點數參加「雲端大烤驗」遊戲，回答問題線上烤肉後就可獲得隨機點數或LINE POINTS、咖啡提貨券等驚喜小禮，達指定點數還可兌換統一超商數位商品禮券、家樂福電子禮券、環保綠點及由心智障礙、唐氏症障礙青年用心製作的精油皂公益福袋等千份好禮。

地稅局表示，活動還規劃豐富的加碼任務，包括環保集點APP新註冊，輸入指定推薦碼及綁定手機條碼載具，前150名完成者，即可得到價值100元的環保綠點10,000點；另在鍋烤節店家消費並儲存雲端發票，並於此次活動捐贈發票玩遊戲，即輕鬆享有千元烤肉券抽獎資格，還有各種達人霸主的任務活動抽獎，最大獎8千元烤肉券。

地稅局表示，活動募集的發票將全數捐贈給台中市自閉症教育協進會、華山社會福利慈善事業基金會及瑪利亞社會福利基金會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播