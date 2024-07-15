中市地稅局推出捐發票玩線上遊戲 可抽最大獎8千元烤肉券

地方稅務局即日起至8月18日止舉辦「愛在台中 雲端大『烤』驗」網路活動（市府提供）

2024/07/15 19:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市正在推台中鍋烤節，地方稅務局即日起至8月18日止舉辦「愛在台中 雲端大『烤』驗」網路活動，民眾捐贈雲端發票玩遊戲，可參加抽獎，最大獎8千元烤肉券，所募的發票全部捐給公益團體。

地稅局長沈政安表示，特別攜手經發局、環保局、衛生局及財政部中區國稅局台中分局舉辦線上烤肉活動，民眾註冊會員後，只要捐贈雲端發票、上傳完成「對發票中大獎」IG特效並與烤肉相關（不限食材、地點、器具）合照的截圖及完成載具歸戶，即可集點數兌換宣導品。

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此外，使用點數參加「雲端大烤驗」遊戲，回答問題線上烤肉後就可獲得隨機點數或LINE POINTS、咖啡提貨券等驚喜小禮，達指定點數還可兌換統一超商數位商品禮券、家樂福電子禮券、環保綠點及由心智障礙、唐氏症障礙青年用心製作的精油皂公益福袋等千份好禮。

地稅局表示，活動還規劃豐富的加碼任務，包括環保集點APP新註冊，輸入指定推薦碼及綁定手機條碼載具，前150名完成者，即可得到價值100元的環保綠點10,000點；另在鍋烤節店家消費並儲存雲端發票，並於此次活動捐贈發票玩遊戲，即輕鬆享有千元烤肉券抽獎資格，還有各種達人霸主的任務活動抽獎，最大獎8千元烤肉券。

地稅局表示，活動募集的發票將全數捐贈給台中市自閉症教育協進會、華山社會福利慈善事業基金會及瑪利亞社會福利基金會。

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