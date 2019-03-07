南投縣荔枝龍眼 確定列入第2波災損救助

2019-03-07 18:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣包括草屯、中寮、南投等地替植的荔枝、龍眼，因乾旱且溫暖，大多只吐芽不開花，鹿谷鄉春茶也乾枯嚴重，農委會官員今天下午會同立委蔡培慧現勘後，同意下旬公告列入第2波農損救助。

暖冬加上乾燥不雨，草屯鎮的荔枝、龍眼不開花，其中，龍眼的開花率不到1成，荔枝糯米種開花率僅1成，黑葉種只剩3成；而鹿谷鄉的春茶，則有些茶樹枯乾，農民欲哭無淚，希望能列入農損救助。

立委蔡培慧下午會同農糧署中區分署副分署長林美華、台中區農業改良場助理研究員陳盟松、茶葉改良場魚池分場長黃正宗、凍頂工作站長林儒宏等人，分赴草屯鎮平林里、中寮鄉復興村及鹿谷鄉看荔枝、龍眼和春茶受損害情況。在地的縣議員、鄉代、村里長也都冒雨前來，希望中央能將這些農作物列入農損救助對象。

經過相關單位官員會勘後，與會人員同意將南投縣荔枝、龍眼列入第2波救助對象，擬於本月下旬公告。而鹿谷鄉的茶樹，有部分樹枝已經乾燥，春茶採收無望，也會在下旬公告列為第2波救助。

原本也通報不開花的柑橘類，因為昨晚到今天一直在下雨，農民寄望可有第3次的開花期，因此農委會官員決定，先觀望春雨對柑橘開花有無作用，擬4月下旬再來會勘，若仍開花情況不好，會再將柑橘類列入救助。

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