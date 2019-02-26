又是暖冬少雨害的！國姓枇杷減產 農民忍痛疏果顧品質

2019-02-26 19:49

〔記者佟振國／南投報導〕暖冬少雨擾亂果樹花期也影響產量！正值產期的南投縣國姓鄉枇杷，產量估計較正常大減3成，農民表示，暖冬導致枇杷開花期拉長，有些提早成熟，且整體開花量減少，也形同自然疏果，加上少雨效應，果實甜度提升，由於產量減少，每斤價格120至200元，也較去年上揚1至2成。

國姓鄉因氣候、土質等條件適合栽種枇杷，主要集中在福龜、乾溝、北山、南港等村，全鄉栽種面積120公頃，僅次於台中太平，每年3至5月為產期，但今年受到暖冬影響，產期略為提早，產量則減了3成。

吳姓農民表示，主要是暖冬擾亂花期，果樹分批開花，有些提早2週，有些又正常或延後，整體開花量則是減少，但是產期延長，無法一次大量集中套袋、採收，得多僱幾次工，也會導致成本增加，產量方面往年2公頃的套袋用掉16萬個，今年僅約10萬個，預估減產至少3成，228連假至清明節之間是最佳採果與品嘗期。

農民指出，為了兼顧品質，每枝條疏花疏果只保留4或5顆，留下的果量少讓果樹營養和水份分散更均勻，果實會較大，加上少雨效應，果肉的甜度也有提升，一般甜度可達12，每斤價格依大小、品質從120至200元不等，較去年微漲1至2成。

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