竹市掀綠計畫 再推南勢米粉寮公園、國防部土地活化

2019-05-12 12:53

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市南勢地區是新竹米粉重鎮，也是米粉寮所在地，但缺乏公共設施，新竹市府啟動「南勢三箭，建設齊發」計畫，除年底會完成進行中的客雅溪5公里環河人行生態水岸步道，具活動中心、親子館、社福中心等多功能的南勢社會福利會館也會在下半年完工，而市府最近更完成重大合作案，將把延平路與成功路口1.2公頃國防部營區閒置地活化為「米粉寮公園」，並已獲國防部同意，即將啟動。

市長林智堅說，市府近期與國防部密切聯繫，並傳出合作好消息，準備將延平路1段、成功路口長期閒置的營區，活化為具在地特色的「米粉寮公園」，佔地1.2公頃的公園，會是當地第一座大型公園，可望造福周邊六聯里超過兩萬名居民，並完成南勢三箭齊發的建設，讓南勢地區的生活機能活化及更便利。

市府表示，已與國防部軍備局到南勢地區現勘，並獲國防部全力支持，將啟動「米粉寮營區綠美化」計畫，未來將再度活化國防部閒置土地，打造如樹林頭公園及錦華公園等國防部土地閒置的掀綠計畫，嘉惠周邊居民。

林智堅說，4年多來，他與團隊努力向國防部爭取活化閒置土地的計畫，如今將活化1.2公頃的閒置空地供南勢里鄉親使用，市府感謝國防部的支持，未來米粉寮公園會以竹市其他優質公園方式進行設計規劃，種植大型橋木、共融式兒童遊具，未來辦理米粉節活動，就可在名符其實的米粉寮公園舉辦。

新竹市議員陳建名說，南勢里米粉寮一直缺乏大型公園綠地供里民使用，連帶無法舉行大型活動，連招牌的米粉節活動只能封街舉行，如今市府聽到居民的聲音，而國防部也釋出閒置土地，供市府進行綠美化工程，讓南勢鄉親相當開心，終於能讓南勢地區脫胎換骨了。

市府都發處表示，市府團隊盤整、活化轄區內國公土地資源，這是繼虎林棒球場、錦華公園、樹林頭公園、勞山停車場、台大湳雅院區綠美化後，再續推出「掀綠3.0─米粉寮公園」計畫，期許為市民打造多功能綠色減壓空間，更是市民、國防部的雙贏。

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