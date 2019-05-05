林智堅出海當一日討海人！接地氣也接海氣！

2019-05-05 21:12

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅今天一早開起「快樂的出航」直播，原來是跟新竹明發定置漁場的發哥出海捕魚，當起「一日漁夫」，不過，擔心暈船的林智堅，沒想到竟得到發哥一句「沒關係，喝海水就好」，讓他一度相信，幾個小時的捕漁行程，近距離觀察收網捕魚過程，讓林智堅為新竹的定置漁網業大聲喊讚。

由鄭明發經營的新竹明發定置漁場，每天提供現撈新鮮魚貨是老饕必訪的口袋美食，負責人「發哥」更是網路紅人，2年前他曾捕獲誤闖漁場1.5噸重的豆腐鯊，但不僅沒將價值50萬元的保育類動物抓去賣，還特地將它拖到外海野放，佛心舉動讓他一夕間爆紅，也因外型酷似演員陳松勇外型，被冠上「海上陳松勇」稱號。

林智堅今天與發哥從海山漁港出海，近距離體驗魚貨現撈過程，不過才上船，林智堅就忍不住問：「今天海象怎麼樣，風浪太大暈船很痛苦」，沒想到發哥鎮定回應「暈船的話就喝海水」，讓林智堅一度信以為真。

發哥也向林智堅傳授32年討海經驗，原來東北季風來臨時是捕魚旺季，風浪大會將底棲魚類往上翻，也讓魚貨量大增；明發定置漁場透過在外海設置人工網架，利用潮汐讓魚群自投羅網。

直播鏡頭也捕捉到漁獲從趕魚、收網、徒手拉網的一手畫面，讓林智堅驚呼「長這麼大第一次親眼看到捕魚」，他也對漁網中白鯧、白帶魚、竹莢魚、河豚如數家珍，原來林智堅從小就在有「蚵仔寮」之稱的香山南港里漁村長大，看漁民採蚵仔是他的童年日常，每天家裡餐桌也會有一尾海魚。

發哥也從漁貨中撈出「刺河豚」，分享河豚身上「不多不少，剛好有365根刺」的冷知識，還讓林智堅體驗徒手抓河豚，河豚則迅速在林智堅手上吐出海水「消風」，從球狀變成圓盤狀，讓網友驚呼「第一次看到生的河豚」，此次直播也破5000人次點閱。

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