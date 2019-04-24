北上爭取大車站計畫 林智堅挨轟落跑竹市議會

2019-04-24 14:57

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會今天原訂安排市長進行大新竹輕軌和大車站計畫和後火車站都更等專案報告，但市長林智堅因有公務行程未出席，改由副市長沈慧虹代表，此舉遭市議會國民黨團及時力黨團抨擊是規避監督及藐視議會，各黨團在臨時會上吵成一團，還衍生議程法條攻防，最後議長許修睿裁示取消議程，專案報告留待下次大會進行。

由於市長林智堅缺席市議會臨時會被在野黨批得滿頭包，而他可沒閒著，也沒落跑，而是把握時間和機會北上參加已預定好的三首長會議，與台鐵局和鐵道局共推大車站計畫，林智堅表示，已獲台鐵局大力支持大車站計畫案，未來市府會依規提送可行性評估報告到交通部審議，並由台鐵局及鐵道局進行實質審查，為加速後續審查作業，他才會安排此次三雙首會議，期許爭取最大共識與支持，共推新竹大車站計畫，讓此計畫早日落實，提供市民更友善步行環境及公共運輸轉乘，帶動新竹車站周邊繁榮。

針對林智堅因其他公務行程未出席市議會臨時會的專案報告，市議會國民黨團市議員顏政德、張祖琰、林耕仁、陳啟源、羅文熾、黃美慧和無黨籍田雅芳輪番抨擊林智堅是規避議會監督及藐視議會，並已在事前準備好各種布條及大字報，批評林智堅有時間在前一晚開直播當網紅，卻沒時間接受議會監督，是心虛及藐視議會，要求林智堅向市民道歉。

不過，民進黨團總召李妍慧認為，市議會臨時會是以討論緊急重大事件為主，依法規首長「得」出席，並非具強制性，而大新竹輕軌與大車站計畫攸關新竹市未來的城市發展，且目前還在進行可行性評估階段，由相關局處長或副市長代表進行專案報告，同樣可讓市民了解輕軌與大車站的未來方向，這兩件重要議題比林智堅有無出席更重要，如今市議會功能停擺，非市民之福。

市議會時代力量黨團也認為，市長赴議會列席應是一項「義務」，市長未經說明就逕行請假，是再開惡例。且輕軌及大車站的未來計畫及經費和期程都已進行1年的可行性評估，市長確實有必要讓市議會了解整個方向，因此對林智堅缺席專案報告表示遺憾。

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