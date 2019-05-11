母親節洋蔥！林智堅化身小編 突擊辦公室員工

2019-05-11 20:31

〔記者王駿杰／新竹報導〕有高顏值、親和力的新竹市長林智堅近期直播開上癮，除在臉書說明市政方針，這週母親節也當起小編，突擊辦公室員工CUE出「最想告訴媽媽的一句話」，雖然部分員工被突擊嚇傻，一度造成文不對題NG多次，不過仍說出與媽媽間的溫暖小故事，該則影片吸引眾多網友點閱，引發熱議。

林智堅有一群充滿創意的幕僚，自去年逐漸開始經營臉書專業，用直播分享最新市政建設與政策，林智堅也曾化身行腳節目主持人，帶網友一起巡工地、分享新竹市的點滴日常，但本週遇上母親節，平常習慣被訪問的他突發奇想，改拿mic來訪問員工，詢問年輕幕僚們的心內話，竟意外挖出不少洋蔥。

一位在日本長大的幕僚被突擊時說，她的媽媽都會在凌晨3點起來做便當，這樣才能讓她吃到最新鮮營養的飯菜；林智堅問起多久沒看到媽媽，才意外發現這位同仁的媽媽已離世，不過，該名同仁暖心指出，媽媽仍是她全世界最愛的人，洋蔥故事也讓林智堅一時語塞。

另外，有的幕僚想念媽媽煮的飯菜與雞湯、有的幕僚感謝媽媽的照顧、呵護與支持、有的幕僚更懺悔平常對媽媽的壞脾氣與不耐煩，但有不少幕僚都表示工作太忙，陪伴家人的時間很少，林智堅也暖心承諾，指「母親節就由他自己跑行程」，讓同仁回家陪媽媽，給幕僚媽媽群最好的母親節禮物。

林智堅說，他生命有三個最重要的媽媽，一個是養育她長大的媽媽，另一個是協助家裡負擔照養孩子任務的岳母，最後一個則是她妻子，他說，因公務多，協助妻子的時間不多，祝福她們母親節快樂。

小智日常-母親節

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