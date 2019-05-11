向媽媽說愛！東港鎮洗腳、長治鄉奉茶

2019-05-11 17:19

〔記者葉永騫／屏東報導〕慶祝母親節到來，屏東縣各地今天紛紛舉辦慶祝活動，東港鎮為媽媽洗腳、長治鄉奉茶給媽媽，大聲向媽媽說愛。

長治鄉今天舉辦母親節表揚大會，由鄉長古佳川表揚16位模範母親，並特別安排了子女孝親奉茶，向媽媽說出愛的宣言，場面溫馨。而萬丹鄉、南州鄉同樣也舉辦母親節活動，向媽媽說愛。

東港鎮則是在下午於東港國小大禮堂舉辦為媽媽洗腳的活動，共有192對參加，由子女獻上康乃馨並且親自為媽媽洗腳，98歲的蘇鄭玉帶在兒子幫她洗腳時說，兒子小時候她也是用臉盆為他洗腳、洗澡，現在兒子幫她洗腳，覺得很快樂，而活動現場除了表揚模範母親外，還有各種的表演節目，場面溫馨熱鬧。

另外，屏南民進黨立委參選人莊瑞雄、國民黨立委參選人周佳琪也在參加母親節活動時送花給媽媽，祝福所有的媽媽母親節快樂，也讓今年母親節也出現濃濃的選舉味。

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