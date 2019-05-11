27歲表弟把35歲未婚表姊當媽媽？原來背後有大洋蔥！

2019-05-11 17:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕王郁屏無私照顧2位重度多重障礙表姊弟，十幾年來辛苦付出，耽擱了青春歲月仍無怨無悔，台南市政府今（11）日母親節感恩表揚活動，她獲得「慈馨媽媽」表揚，表弟把她當媽媽一直親暱牽手，宛如母子情深。

35歲的王郁屏，是林鳳儀（31歲）、林景賢（27歲）這對姊弟的表姊，年紀差沒幾歲，從小親如手足。王郁屏感念姑姑視如己出的對待，姑姑生重病後，責無旁貸將鳳儀姊弟照顧責任一肩扛起。

大約10年前，王郁屏答應姑姑臨終遺言，會好好照顧姊弟倆，為了讓重度障礙的他們能夠更獨立生活，郁屏每個週末帶著姊弟倆從仁德到安平參加視障協會的課程，而且帶他們人生圓夢，出國旅遊嚐遍美食，拍全家福和藝術照，體驗穿西裝、穿婚紗，快樂不因身體障礙而少一分。

可是命運就是會出其不意帶來一擊，鳳儀因糖尿病關係，腎臟功能不佳，5年前，開始每2天就要洗腎的生活，後來診斷才得知姊弟倆患有罕見疾病-Alstrom，是一種染色體隱性遺傳的基因變異，無藥可醫。

王郁屏要陪著鳳儀到醫院洗腎，以及擔心洗腎期間數次血壓下降的突發狀況，多次進出加護病房插管急救，幸好王郁屏還有親姊妹共同分擔住院照顧，才不至於因此而累倒。

2018年，鳳儀突然發生腦出血，就醫後歷經一連串的手術，在急救與放棄之間徘徊煎熬，一直還沒清醒過來，至今仍在呼吸照護病房，王郁屏依舊是不分晴雨、每天早晚都堅持要到醫院，和她說話打氣、幫她按摩復健，這樣的表姊妹情誼早已昇華成母女般無法切割的親情。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/