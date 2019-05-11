最溫馨嗆聲！表揚模範母親「比大聲」 田中媽媽聽得好嗨

2019-05-11 19:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕慶祝母親節，彰化縣田中鎮今天表揚模範母親，22位模範母親上台接受頒獎，台下的子女則是持起大聲公，高喊：「媽媽我愛妳」，喊得越大聲，鼓掌反而越多，碧風里模範母親薛筑憶的10歲孫女一鳴驚人，喊出131.8分貝，拿下大聲王，讓這場大聲嗆愛頒獎會場充滿趣味。

母親節將屆，全國各地紛紛舉行表揚模範母親活動，田中鎮公所今年別開生面，在頒獎會場中邀請受獎者的子女們，用大聲公說出「媽媽我愛妳」，一開始民眾還有些害羞，在主辦單位祭出冠軍獎金2000元後，才認真「比大聲」，不少人更喊到燒聲，令台上媽媽們聽了笑得開懷。

田中鎮長洪麗娜說，田中鎮郵政區碼是520，是全國最常收到「愛」的鄉鎮，不過民眾還是很保守，說愛您還是很害羞，因此在母親節前夕策劃這場「媽咪我愛妳大聲公比賽」比賽，就是希望鎮民們「愛」一定要大聲說出來，感恩媽媽是天經地義的事，培養習慣每一天都要向媽媽說「我愛妳」。

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