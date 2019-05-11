慢飛兒即將轉到一般幼兒園 媽媽笑了：終於可以開心過母親節

2019-05-11 20:13

〔蔡淑媛／台中報導〕明天就是母親節，十方啟能中心與家扶台中發展學園都提前舉辦母親節活動，慢飛天使們DIY製作披薩和寫卡片送給親愛的媽咪，有媽媽看到孩子的進步，即將轉到一般幼兒園就讀，笑說「終於可以開心的過母親節了！」

家扶台中發展學園為了感謝慢飛兒的媽媽，在於母親節前夕邀請媽媽，參加慢飛兒的社團育療融合課程，共同親手製作愛的披薩、卡片，慢飛兒童也扮演媽媽，體驗媽媽的辛勞，與媽媽們歡度今年的母親節。

小勳是為多重障礙的慢飛兒，在學園將近兩年，經過團隊的努力，今年將要轉到一般幼兒園學習，媽媽這次在母親節活動，看到小勳在社團融合活動中與亮亮幼兒園的大哥哥、姊姊互動、自我介紹。

小勳媽媽感動地說，在今年之前都不敢過母親節，今年看到小勳進步，終於可以開心的過母親節了！小勳也抱住媽媽，同時說出「媽媽我愛你」讓現場的大小朋友很感動。

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