阿北母親節放閃！挑「超愛老婆」筷架給佩琪 送柯媽的是…

2019-05-11 19:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕明天就是母親節，台北市長柯文哲今天傍晚參訪台中很夯的文創聚落市集審計新村，參觀到一家燒窯坊時，他看到筷架上的文字，隨手拿起「超愛老婆」，讓工作人員拍照為自己打卡，似乎向老婆陳佩琪示愛放閃；被問及母親節如果要給柯媽媽，會選哪一個？他選了「一起吃飯」筷架，但他立刻說，「我媽媽很少有機會跟我吃飯！」

審計新村原是台中市第三批省政府宿舍群之一，列為歷史建築，鄰近市區美術館、綠園道等，是台中市發展眷村轉型文創聚落的成功案例，每到假日逛市集的人潮非常多，柯文哲與主持人也討論開發形式，詢問為何不以ROT開發？主持人則說，台中市以復舊、原貌、原樣，以摘星計畫租用給文創人、年輕人創業與發展，不用再煩惱建照等法令問題。

柯文哲一路上參觀市集與店家，除了柯團隊安排喝杏仁茶、吃杏仁豆腐、吃冰淇淋，一路上攤家請他喝飲料、送上兩瓶花生，祝他有「好事發生」，人氣不減，不輸給高雄市長韓國瑜。沿路民眾搶著與他握手、拍照，工作人員要他假裝推攤車拍照，頂著烈日高溫，他也來者不拒，親切配合，最後團隊也安排拍照區，讓他與民眾合影，柯文哲再度變成人形立牌，還有人喊他選總統。

柯文哲週六、日南下中部，行程滿滿，早上在彰化演講、與企業人士交流，傍晚到台中參訪審計新村，晚上還要到一中街逛夜市，明天母親節上午則到大里的科技廠參訪、下午再到台中舊酒廠小鍋牛市集參觀。

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