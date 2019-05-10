丁丁哭哭》丁守中敗訴 柯文哲：一審沒意義、繼續工作

2019-05-10 14:50

〔記者楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長落選人丁守中聲請驗票落敗後，再提選舉無效訴訟，台北今14時宣判丁守中敗訴，台北市長柯文哲13時30分到於華山1914文創產業園區參加活動，原定14時離開，但他在13時52分就準備離席，離開前媒體問他是否要多留幾分鐘等判決，他則邊快步走邊說：「緊張什麼，這個二審制，一審都沒有意義啦！」柯文哲隨後在臉書PO文，僅用一句話分享感想：「嗯，知道了，繼續工作」。

丁守中去年11月28日親赴法院聲請驗票並證據保全，但驗票後仍落後給柯文哲3567票，相較原先開票結果多輸313票；丁提起選舉無效訴訟，台北今14時宣判丁守中敗訴。

柯文哲13時30分到於華山1914文創產業園區參加活動，原定14時離開，但他提早8分鐘離開，離開前被大批媒體包圍，詢問他是否多停留幾分鐘，等判決結果出爐直接面對媒體媒體採訪，但柯未停下腳步，邊走邊回答媒體問題。

柯文哲表示，這判決為二審制，一審都沒意義，不用緊張。有媒體詢問判決是否會影響下一步決定？柯則說，還有好幾個月可以煩惱，為什麼要現在煩惱呢？

至於2020的時間點是否接下來佈局卡很緊？柯文哲僅說：「我後來才發現，當年加護病房跟急診訓練，對我一生很有幫助，我們都可以等到最後一秒再做決定。」

柯文哲繼續嗡嗡嗡

柯文哲下午在臉書PO文表示，老實說，從去年11月24日之後，「我們每天就是嗡嗡嗡」，全速處理市政，所以對於今天的官司判決，「我的感想是．．．」，文中還藏著一片空白，接著表示「嗯，我知道了，繼續工作」。最後附上一張柯文哲在市長室審閱公文的照片。

柯文哲該篇PO文，迅速吸引超過上萬名網友按讚，北市府副發言人柯昱安還在PO文下方留言，表示「大家放心，市長室位子上的還是他（指柯文哲）」

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