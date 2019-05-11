貿易大戰》台商回流如何因應 柯文哲：要先解決這些問題

2019-05-11 12:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕美中貿易戰持續升溫，台商回台電話熱爆，對此，台北市長柯文哲今天表示，台商回流還是要先解決缺水、缺電、缺工的現況，還有稅制的問題。

柯文哲今天到彰化和美與地方企業人士交流，柯文哲表示，這次來是進行演講，主要是聽聽地方的意見，就跟90年前的蔣渭水一樣，到處去演講。

針對國民黨提名台北市長候選人丁守中，敗選後提出選舉無效之訴，昨天判決出爐，丁守中敗訴一事；柯文哲強調，這跟他的預期差不多，台灣自治史上除非選務人員作票，不然很難選舉無效。

至於是否就此有參選2020總統的正當性，柯文哲直接回答「阿彌陀佛」。

柯文哲今天一到和美，就有人高喊「柯總統」，前縣議員黃育寬更是熱情迎接，媒體問到最新民調一事，柯文哲表示，深呼吸，放輕鬆，繼續往前衝，繼續做該做的事。心存善念，盡力而為。

至於明天母親節要如何幫媽媽過節，行程滿檔的柯文哲用一句話回答，再打電話給媽媽！

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