學姊輸了？ 周錫瑋幕僚被封「最正助選員」 國外球員都看呆！

已宣布要投入2020初選的前台北縣長周錫瑋身邊的發言人張聖訢，被網友發現是位超級正妹。（擷取自「Silvia Hsin 婭欣」臉書）

2019-05-11 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕自台北市長柯文哲正妹幕僚「學姊」黃瀞瑩爆紅後，許多政治人物背後的「正妹幕僚」紛紛走到螢光幕前，成為「最佳助選員」。近日又有網友發現，前台北縣長周錫瑋身邊的發言人張聖訢也是位超級正妹，且早在數年前就以球僮的身分爆紅，還曾在棒球國際比賽上讓一票國外球員看得目不轉睛。

專門挖掘各地正妹的《JKF捷克論壇》日前發文，表示現年27歲的張聖訢目前擔任周錫瑋辦公室的新聞聯絡人及發言人。張聖訢身高166公分，有著纖細苗條好身材，笑起來甜美又陽光，她在大學時就在學校內的親善服務隊，也常常做公益幫助社會，堪稱「人美心善」。

張聖訢2013年曾擔任經典棒球賽中的球僮，吸引了不少外國球員的注意。當時曾有義大利球員送她餅乾糖果，還一直向她要電話；此外，張聖訢在比賽時，一次從荷蘭隊眾球員們面前經過，引起所有球員注意，「目送」她走過，讓這一幕成為「經典畫面」。不少網友當時都笑稱張聖訢是轉移對手注意力的「護國球僮」。

現年27歲的張聖訢目前擔任周錫瑋辦公室的新聞聯絡人及發言人。（擷取自「Silvia Hsin 婭欣」臉書）

張聖訢笑容甜美，個性陽光。（擷取自張聖訢IG）

張聖訢外貌出眾。（擷取自張聖訢IG）

義國球員緊盯著台灣球僮妹的畫面意外被網友捕捉，有網友直稱她是「護國球僮。」（圖擷取自麥卡貝）

張聖訢在比賽時，一次從荷蘭隊眾球員們面前經過，引起所有球員注意，「目送」她走過，讓這一幕成為「經典畫面」。（取自Silvia臉書）

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