飛越1萬公里的愛！清大志工團 將前往4國家服務

2019-05-11 10:10

［記者洪美秀／新竹報導］已持續13年的清華大學國際志工服務團，是國內大專院校第一個成立的國際志工團體，今年暑假將有54名學生要前往坦尚尼亞、肯亞、馬來西亞和貝里斯繼續國際志工服務，他們將帶著兩百多台電腦推動資訊服務，並協助進行水源檢測、製作環保捕蚊罐及文化扎根繪本製作，期許台灣大學生的國際服務，讓世界看見台灣。

清大副校長信世昌說，清華這群學生願意離開舒適圈、帶著勇氣、愛心及專業知識前往異國服務，相信他們回國後，一定能有不同的成長，也讓讓世界看見清華人的服務精神。

副校長陳信文也說，清華國際志工13年都自主籌備資金、準備課程，服務國家遍及世界各個角落，有的非邦交國家，學生還要透過NGO組織、教會等團體聯繫，相信清華國際志工一定會滿載而歸，對未來實習工作或創業都很有幫助。

其中坦尚尼亞志工團是清大國際志工團歷史最久的，已是第12年出團，學生將帶二手電腦與筆電送給當地六所中學，並跨區到其他城市服務，同時除進行資訊服務，也會進行網路倫理、智慧財產權等教育服務。

另馬來西亞志工團，除持續進行田野調查、文化保護服務，也會進行為期1個月的社區營造、文史典藏服務及環保宣導，值得一提的是，去年清大志工團拍攝的紀錄短片《漁你相遇》還榮獲行政院首屆「新南向．新映象」競賽首獎，今年學生則將帶領當地孩子進行繪本創作與出版。

肯亞團學生除會教電腦維修，也會與當地中學建置電腦教室，並與清華姊妹校狄丹基馬帝大學合作開設工作坊，指導當地高中教師維修電腦、防毒軟體等相關知識。

而貝里斯團也會持續提供獎學金資助當地孩子就讀高中，除提供2份、每人10萬元獎學金，也會開設理財課程，協助當地學生善用獎學金，並發揮獎學金最大功效。同時，也會協助當地學生製作環保捕蚊罐，並進行水質檢測，改善當地居家環境。

清大國際志工團說，離開舒適圈、挑戰服務他人，是他們選擇國際服務的初衷，雖然貝里斯距台灣1萬多公里，要轉機4次才能抵達，但他們相信帶著愛與力量，就能讓世界更美好，且能讓世界看見台灣。

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