悶熱高溫飆33度！週末防雷陣雨 下週又有鋒面接近

中央氣象署表示，今天北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

2025/04/19 06:59

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（19日）北部地區偶有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，留意午後北部、東北部地區及全台山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，各地低溫普遍為22至24度，東半部高溫為28、29度，西半部高溫則可以來到31至33度，局部溫度會再更高一些，感受高溫悶熱。

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離島天氣方面，澎湖多雲時陰，氣溫23至28度；金門陰短暫陣雨或雷雨，氣溫22至27度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，氣溫21至26度。

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

明天（20日）鋒面通過台灣北部海面，北部地區及清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後北部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

21日至22日白天各地為晴到多雲，午後東北部地區及各地山區有零星短暫陣雨；22日晚起另一鋒面接近，北部及東北部地區轉為局部短暫陣雨或雷雨。

23日鋒面通過及東北季風增強，各地氣溫下降；各地有局部短暫陣雨或雷雨。

24日至25日東北季風影響及華南雲雨區東移，北部及東北部天氣較涼；中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 32 24 ~ 31 25 ~ 30 23 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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