怒批北京軍援俄羅斯 烏克蘭宣布制裁3家中企

在烏克蘭總統澤倫斯基17日指控中國向俄羅斯供應武器和彈藥後，烏克蘭政府18日宣布對3家中國企業實施制裁。（美聯社資料照）

2025/04/19 06:23

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，在烏克蘭總統澤倫斯基17日指控中國向俄羅斯供應武器和彈藥後，烏克蘭政府18日宣布對3家中國企業實施制裁。不過，中國外交部18日稍早駁斥澤倫斯基的指控「毫無根據」。

烏克蘭政府18日公布了最新的制裁實體名單，除了俄羅斯企業外，還包括北京空天翔輝科技公司（Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology）、瑞金機械公司（Rui Jin Machinery）以及中復神鷹碳纖維西寧有限公司（Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining），這3家公司的登記地址都在中國。

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烏克蘭政府並未說明這些企業遭到制裁的原因，被列入制裁清單的公司無法在烏克蘭營運，資產也會被凍結。

據烏克蘭政府公布的數據，2021年烏克蘭向中國出口了價值80億美元的商品，其中大部分是原材料和農產品；而從中國進口了不到110億美元，主要是製成品。

儘管自2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄中兩國一直保持密切的經貿聯繫，但中國一直試圖建立中立的形象，並否認參與了俄烏戰爭。

就在烏克蘭政府公布制裁名單前一天，澤倫斯基17日指控中國向俄羅斯供應武器和彈藥，且參與了在俄羅斯的武器生產。澤倫斯基表示將在本週提供更多細節。

中國外交部18日稍早駁斥了澤倫斯基的指控，稱其為「政治操弄」。外交部發言人林劍表示，中方在烏克蘭問題上一直積極致力於止戰停火、勸和促談，且從未向衝突任何一方提供致命性武器，並嚴格管控軍民兩用物項。

除了指控中國向俄羅斯供應武器，澤倫斯基在1週前曾表示，有至少155中國公民為俄軍作戰，且中國官員對俄羅斯透過社群媒體招募中國公民參戰一事知情。

俄羅斯方面否認了這個說法，中國政府則警告衝突各方「不要發表不負責任的言論」。烏克蘭和美國官員之後表示，這些人是為了錢主動報名參戰的。

遭烏克蘭俘虜的2名中國籍士兵14日出席了烏克蘭軍方的記者會，他們表示希望中國政府能夠將他們交換回國，並警告其他中國公民不要前往參戰，指控俄國軍方以高薪承諾作誘餌，實則讓外籍傭兵在前線承受極差的生活與待遇，與招募廣告中承諾的內容大相逕庭。

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