長榮夢幻客機隊成形 5/9起首飛維也納、明年2月飛溫哥華

2019-05-08 19:20

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空去年開始引進國內首批「夢幻客機」機隊成形，初期投入區域航線「暖身」後，明天5月9日起，將首度投入長程航線營運，根據長榮規畫，明天起將使用787-9投入台北─維也納航線；長榮也證實，預計明年2月執飛溫哥華航線。

長榮去年10月引進國內首架波音787-9夢幻客機，率先投入香港航線營運；截至目前陸續已引進3架，進一步投入日本市場，6月6日將使用787-9復飛名古屋航線，東京、大阪等熱門航點也改以787為主要營運機型。

根據國際慣例，長榮新機隊先用於區域航線，「暖身」完畢後，今年確定將投入長程航線。長榮透露，5月引進第四架787-9、6月底前引進2架787-10；今年預計將引進6架787機型，包括2架787-9、4架787-10。隨新機陸續交付，首度規畫將夢幻客機投入於歐美航線。

長榮指出，5月9日起，今年改直飛的台北─維也納航線將率先使用787-9飛航，成為第一個使用夢幻客機的長程航線；另預計自明年2月17日起，使用787-9執飛台北─溫哥華航線，是首個使用夢幻客機的北美航點。

長榮表示，787-9共配置26個皇璽桂冠艙、278個經濟艙，雖然沒有豪華經濟艙，但全機配備業界最大舷窗、提供五段式調節明暗；艙壓提升血液含氧量、減輕暈機，艙內濕度也超越傳統客機達4倍，搭機更舒適。

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