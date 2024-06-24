澎湖榮獲海保署海洋環境東部離島6縣市特優獎

澎湖縣副縣長林皆興，代表領取東部與離島六縣市海洋環境管理特優獎。（澎湖縣政府提供）

2024/06/24 11:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海洋委員會海洋保育署每年舉辦海洋環境管理考核，澎湖名列東部及離島6縣市的第3組，榮獲「特優」獎項，除由副縣長林皆興代表受獎，由海洋委員會主委管碧玲親自頒獎，公開表揚並嘉勉本縣榮獲海洋污染防治考評特優獎，守護海洋環境之決心獲得中央肯定。

澎湖縣四面環海因受季風及潮流影響，每年有大量海漂垃圾，除了經常辦理海漂垃圾清除活動以維護海洋環境，更大力招募澎湖漁船加入環保艦隊，建立回饋獎勵機制，首創全國環保艦隊專屬網頁，也透過環境教育宣導，使大眾瞭解海洋垃圾污染情形及對環境生態影響引起共鳴，齊心守護海洋。

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而在海洋環境管理方面，除了針對港區油污染潛在污染定期進行稽查管制，並持續精進智慧化源頭減塑措施，減少一次性塑膠用品的使用。此次考評能榮獲殊榮，歸功於各相關單位，包括第八海巡隊、第七岸巡隊、海軍馬公後勤支援指揮部、尖山發電廠及湖西供油服務中心的協助，參與每年舉辦海洋油污染緊急應變演練及人員訓練，透過應變設備器材實地操作教育訓練所累積之經驗，展現對海污設備操作及應變能力。

澎湖縣政府環保局表示，為結合縣民及大批遊客生活型態，特設立馬公中正環保商圈、智慧回收機及海洋廢棄物源頭減量與回收處理、環保杯租賃、物聯網智慧飲水機、環保容器租借等系列活動，相關工作皆受到考核委員肯定。未來將持續推動海洋污染防治及監測應處，展現對資源循環再利用及海洋環境保護的堅定意念。

廢棄油污即時反應機制，減少海洋污染。（記者劉禹慶攝）

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