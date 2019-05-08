明後鋒面增強水氣多 週六起天氣好轉、白天熱如夏

2019-05-08 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕今晨鋒面雲層不斷通過台灣上空，不過結構亦較為鬆散，平地僅有降零星飄雨，氣象專家吳德榮表示，明後兩天鋒面強度增強，各地有陣雨或雷雨發生機率，週六（11日）起鋒面遠離，各地天氣好轉，白天氣溫暖熱如夏。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今晨起鬆散的鋒面雲層不斷通過台灣上空，不過強度略減弱，水氣亦減少，山區及東半部有局部短暫陣雨機率，平地亦有零星飄雨機率。他說，今天北部氣溫約在18至24度、中部20至27度、南部21至29度，東半部地區則在18至26度左右。

吳德榮表示，明後兩天鋒面增強、水氣增多，各地將有陣雨發生，期間大氣不穩定性增加，有小範圍雷雨發展的機率，午後機率略高於其他時段；週六至下週二（14日）鋒面遠離，氣溫逐日續升，白天高溫逐漸回到類似夏天的溫度，各地為多雲時晴，午後仍有局部雷陣雨機率，部分平地也會受到影響。

至於民眾關心位於西北太平洋兩個「熱帶性低氣壓」是否將成颱甚至侵台的問題，吳德榮表示，這兩個熱帶性低氣壓結構仍鬆散，未必皆能順利發展成輕度颱風。他說，即便此二熱帶性低氣壓皆增強為颱風，但依據歷史紀錄，「5月颱」侵台機率約只有8%，機率相當低，民眾無須過早擔憂。

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