東北風增強！ 週一全台陣雨 中部以北高溫22~24度

2019-05-05 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕明（6日）各地降雨機率偏高，中部以北白天高溫也只有22至24度左右，但受降雨洗除作用影響，空氣品質普遍較佳。

中央氣象局預報，受南方雲系持續影響及鋒面接近，今晚到明天（6日）各地降雨機率偏高，西半部、東北部屬於有陣雨或雷雨的天氣，下雨時間長且雨區範圍廣，並有局部較大雨勢發生的機率；東部及東南部也會有局部短暫陣雨或雷雨，提醒民眾外出記得帶傘。

天氣風險公司預報，明後兩天（6、7日）低溫大致不變，但高溫會明顯下降，預計下週三（8日）短暫空檔時才明顯回溫。

溫度方面，由於東北風增強再加上降雨明顯，中部以北及宜蘭、花蓮白天高溫只有22至24度左右，和今天相比將明顯轉涼，至於其他地方也會稍微下降，高溫約26、27度，建議民眾出門多攜帶一件外套。

紫外線方面，明全台僅澎湖縣為高量級、宜蘭縣為低量級，其餘縣市皆為中量級。

空氣品質方面，明全台受降雨洗除作用影響，空氣品質普遍較佳，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級；馬祖及金門地區為「普通」等級。

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