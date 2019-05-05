東北風增強！ 週一全台陣雨 中部以北高溫22~24度

〔即時新聞／綜合報導〕明（6日）各地降雨機率偏高，中部以北白天高溫也只有22至24度左右，但受降雨洗除作用影響，空氣品質普遍較佳。
中央氣象局預報，受南方雲系持續影響及鋒面接近，今晚到明天（6日）各地降雨機率偏高，西半部、東北部屬於有陣雨或雷雨的天氣，下雨時間長且雨區範圍廣，並有局部較大雨勢發生的機率；東部及東南部也會有局部短暫陣雨或雷雨，提醒民眾外出記得帶傘。
天氣風險公司預報，明後兩天（6、7日）低溫大致不變，但高溫會明顯下降，預計下週三（8日）短暫空檔時才明顯回溫。
溫度方面，由於東北風增強再加上降雨明顯，中部以北及宜蘭、花蓮白天高溫只有22至24度左右，和今天相比將明顯轉涼，至於其他地方也會稍微下降，高溫約26、27度，建議民眾出門多攜帶一件外套。
紫外線方面，明全台僅澎湖縣為高量級、宜蘭縣為低量級，其餘縣市皆為中量級。
空氣品質方面，明全台受降雨洗除作用影響，空氣品質普遍較佳，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級；馬祖及金門地區為「普通」等級。
-
溫度方面，明中部以北及宜蘭、花蓮白天高溫只有22至24度左右，其他地區高溫則約26、27度。（圖擷取自中央氣象局）
-
紫外線方面，明全台僅澎湖縣為高量級、宜蘭縣為低量級，其餘縣市皆為中量級。（圖擷取自中央氣象局）
-
空氣品質方面，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級；馬祖及金門地區為「普通」等級。（圖擷取行政院環保署）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay