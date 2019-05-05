今多雲南部易有短暫雨 高溫上看31度

2019-05-05 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕今（5）日主要吹偏東風，上午中部以北地區及澎湖、馬祖大致為多雲的天氣，金門、南部、東半部地區有局部短暫陣雨，下午起因華南中層雲系東移，中部地區及澎湖將轉為局部短暫陣雨，另外午後也請留意山區有局部短暫雷陣雨，由於來自於華南及巴士海峽水氣逐漸增多，因此今晚至明天（6日）西半部及東北部地區降雨機率將會逐漸提高，請留意天氣變化。

溫度方面，今晨各地低溫約21至23度，預測西半部高溫約28至31度，東半部約27度，中午前後較為悶熱，外出請注意防曬，並適時補充水分。

此外，東北風增強，今晚起台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海及鄰近海域將有8至9級強陣風，沿海風浪較大，海邊活動及作業請注意安全。

空氣品質部分，今日環境場為偏東風至東北風，西半部地區位於背風側，風速較弱，擴散條件差，須留意中部到雲嘉南外海有渦流現象，易使細懸浮微粒濃度升高，西半部可能受微量境外臭氧及光化作用影響，易使午後臭氧濃度上升。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南及高屏空品區及金門地區為「普通」等級，雲嘉南空品區局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區及馬祖、澎湖地區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，下週一、下週二（6日、7日）鋒面逐漸接近及華南水氣東移，各地天氣不穩定，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。下週三、下週四（8日、9日）鋒面延伸至台灣地區，全台天氣仍不穩定，各地降雨機率仍高；特別提醒鋒面附近容易伴隨中、小尺度系統發展，有局部較大雨勢發生的機率，請留意氣象局最新的天氣預報。

下週五、下週六（10日、11日）鋒面逐漸遠離，天氣回穩，雖然南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨或雷雨。

國際都市氣象：

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