今氣溫微升雨勢稍緩 北東易有局部陣雨

2019-05-08 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕今（8）日東北季風減弱，各地清晨仍稍涼，低溫約19至22度，白天氣溫稍回升，北台灣高溫約25度，其他地區約26至28度；天氣方面，清晨西半部地區有局部短暫陣雨，白天中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區偶有零星雨，外出請攜帶雨具備用。

中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風，沿海風浪較大；基隆北海岸、宜蘭及花蓮沿海有長浪發生的機率；海邊活動及海上作業請注意安全。

空氣品質部分，今日環境風場為東北風，清晨至白天中部以北易受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好至普通等級，晚間東北季風減弱，西半部擴散條件轉差，高屏空品區位於下風處，污染物易累積；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週四、週五（9日、10日）鋒面影響，但這波鋒面結構較鬆散，雷雨發生機率較低；中部以北及東半部地區轉為有短暫陣雨，南部亦有局部短暫陣雨。週六（11日）鋒面遠離，天氣逐漸回穩，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北山區有局部短暫雷陣雨。

下週日至下週二（12日至14日）天氣穩定，各地大多為多雲到晴，僅東半部有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，往返離島請留意航班資訊。

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