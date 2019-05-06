鋒面來襲中部以北偏涼 今全台有雨

2019-05-06 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕今（6）日受南方雲系持續影響及鋒面接近，各地降雨機率偏高，西半部及東北部屬於有陣雨或雷雨的天氣，下雨時間長且雨區範圍廣，並有局部較大雨勢發生的機率，至於東部及東南部也會有局部短暫陣雨或雷雨，外出除記得攜帶雨具外，也請留意氣象局發布的相關天氣訊息。

溫度方面，由於東北風增強再加上降雨明顯，中部以北及宜蘭、花蓮白天高溫只有22至24度左右，和昨天相比將明顯轉涼，請記得添加衣物，至於其他地方也會稍微下降，高溫約26、27度。

東北風增強，台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海及鄰近海域將有8至9級強陣風，沿海風浪較大，海邊活動及海上作業請注意安全。

空氣品質部分，今日鋒面接近及南方雲系影響，各地天氣不穩定，全台受降雨洗除作用影響，空氣品質普遍較佳，降雨洗除程度視降雨強度及持續時間而影響；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；馬祖及金門地區為「普通」等級。

未來天氣方面，週二（7日）南方雲系影響及鋒面接近，天氣仍不穩定，西半部及東北部有陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，下半天南方雲系漸遠離，中南部的降雨有機會趨緩下來；東北風仍強，北台灣整天偏涼，清晨低溫在20度上下，白天高溫約23、24度，至於其他地方低溫約21、22度，高溫則可以來到26至29度。

週三、週四（8日、9日）將有另一道鋒面在台灣北部附近形成並通過，這波鋒面結構不算很完整，各地的降雨會較為趨緩，但中部以北及東北部仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區的降雨則較為局部；隨著東北風減弱，北台灣氣溫將會回升。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 22 22 ~ 24 23 ~ 27 21 ~ 24

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