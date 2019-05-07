2熱帶性低氣壓生成！氣象局預估不影響台灣

2019-05-07 17:35

〔記者蕭玗欣／台北報導〕據中央氣象局颱風消息指出，今天下午2點在菲律賓民答那峨島東邊有2個熱帶性低氣壓生成，最接近台灣的5號熱帶性低氣壓由於環境不利發展，預計週四、週五就會減弱為一般低壓，6號熱帶性低氣壓預計週六受到台灣附近高壓天氣影響，也不會對台天氣造成影響。

氣象局預報員劉沛滕表示，第5號熱帶性低氣壓目前距離台灣西南方約2300公里海面上，由於環境的水氣及風場都不利於發展，預估2天後就會減弱為一般低壓；至於6號熱帶性低氣壓則位於台灣西南西方4700公里海面上，距離較遠，預計週六前後會接近台灣，但屆時台灣天氣將受高壓系統影響，預期該熱帶性低氣壓無法影響台灣天氣。

氣象局表示，去年8月23日雖無颱風，但南台灣因為熱帶性低氣壓造成嚴重災情，因此今年起只要西太平洋有熱帶性低氣壓生成，就會將資訊放在颱風消息裡面供民眾參考，若熱帶性低氣壓進入台灣近海，且有可能威脅台灣天氣則會發布熱帶性低氣壓特報。

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