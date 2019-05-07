今北台灣明顯濕涼 吳德榮：明起至週五天氣不穩

2019-05-07 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕昨各地如預期出現大範圍降雨，不過由於「不穩定度」的釋放，並未發生劇烈雷雨，今受到南方雲系及東北季風影響，天氣依舊不穩，今晨北台灣平地最低溫約在16度、台北市區低溫17、18度左右，這種天氣型態預計持續到週五。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天鋒面影響，各地仍為有局部陣雨的天氣，由於雲多降雨、又有些微冷空氣，天氣明顯轉涼，今晨溫度已比昨下降2、3度，尤其北台灣民眾要注意保暖，北部氣溫約17至21度、中部19至25度、南部20至28度、東部19至25度。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，明至週五（8至10日）各地雲量偏多，有局部陣雨，大氣仍不穩定，有小範圍雷雨發展的機率，午後機率又較其他時段高，但氣溫逐日緩升，週六（13日）鋒面遠離，天氣好轉、各地轉為多雲時晴，午後山區仍有局部雷陣雨的機率。

儘管這波鋒面強度偏弱，吳德榮強調，由於鋒面層狀雲將比較鬆散，因此受到「輻射增溫」及「地形的抬升」影響，反而有激發「小尺度對流胞」的機率，因囿於「理論的限制」，可以預先模擬的時間很短，民眾要多注意氣象局發布的「即時訊息」及「天氣特報」。

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