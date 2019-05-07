今北台偏涼各地仍有陣雨 中南6縣市續發大雨特報

2019-05-07 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕今（7）日上午持續受南方雲系影響，各地仍是有陣雨的天氣，降雨較為持續且雨勢明顯，目前氣象局持續針對高雄、屏東、台東地區及南投、嘉義、台南山區發布大雨特報，請當地的朋友多加注意；下午之後隨著水氣逐漸離開，中南部平地可望轉為多雲的天氣，剩山區仍有局部短暫降雨，至於北部及東半部由於位處迎風面，還是會有局部短暫陣雨。

溫度方面，在東北季風影響下，清晨各地低溫約18至21度，感受偏涼，白天北台灣持續有涼意，高溫只有21、22度，其他地方則較為舒適，花東約24、25度，中南部則可以來到26、27度。

東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海及鄰近海域易有8至10級強陣風，沿海風浪較大，海邊活動及海上作業請注意安全。

空氣品質部分，今日受南方雲系及東北季風影響，全台仍有機會降雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為普通至良好等級，污染物洗除程度視降雨強度及持續時間而影響，午後降雨趨緩，雲嘉南以南地區較易累積污染物；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。

未來天氣方面，週三（8日）東北季風減弱，氣溫稍回升，但水氣仍多，北部及東半部仍有短暫陣雨，中南部大多為多雲，午後有局部短暫陣雨。週四、週五（9日、10日）鋒面影響，但這波鋒面結構較鬆散，雷雨發生機率較低；中部以北及東半部地區轉為有短暫陣雨，南部為多雲，午後局部短暫陣雨。

週六（11日）鋒面遠離，天氣逐漸回穩，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 21 21 ~ 25 23 ~ 27 21 ~ 24

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