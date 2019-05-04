氣溫回升留意午後雷雨 下週一起鋒面接近又變天

2019-05-04 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（4日）白天中部以北好天氣，但西半部午後有局部短暫雷陣雨。此外，氣象局預估下週一、下週二（6日、7日）鋒面逐漸接近，天氣轉為不穩定。

氣象局表示，今天上午南部地區有局部短暫陣雨，北部也有零星的降雨機率，白天中部以北大部分為多雲到晴，午後西半部留意局部短暫雷陣雨，東半部地區一整天有不定時局部短暫陣雨。氣溫方面，各地整體氣溫比昨天回升，苗栗以北及宜、花、東高溫約27至29度，中南部地區仍可達30度以上，各地低溫約20至22度。

氣象局預估，週日（5日）東北季風逐漸減弱，台灣附近水氣減少，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。下週一、下週二（6日、7日）鋒面逐漸接近，水氣增多，天氣又開始轉為不穩定，西半部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，東半部也有局部短暫陣雨。

空氣品質方面，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，中部空品區近山區域須留意午後臭氧濃度易上升至「橘色提醒」等級；馬祖及澎湖為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 - 27 25 - 32 23 - 30 20 - 28

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/