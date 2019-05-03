6縣市大雨特報 白天中部以北雨勢趨緩、氣溫稍回升

2019-05-03 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（3日）中部以北降雨趨緩，南部、東半部、中部山區有局部短暫陣雨，氣象局於新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市發布大雨特報。

氣象局表示，今天鋒面持續滯留在巴士海峽，但華南移入台灣的水氣逐漸減少，預估中部以北白天之後降雨會緩和下來，剩南部、東半部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨。溫度方面，清晨各地天氣偏涼，台中以北及宜花低溫約18、19度，其他地方低溫20至23度，白天各地氣溫稍回升，北部及東半部高溫約24至26度，中南部27至29度。

氣象局預估，週六、週日（4日、5日）鋒面遠離，東北季風逐漸減弱，台灣附近水氣減少，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。下週二（7日）另一鋒面接近 天氣轉為不穩定。

空氣品質方面，3日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級，高屏空品區局部區域短時間可能達橘色提醒等級；金門地區受中國東南沿海污染物影響為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 - 23 21 - 29 22 - 29 18 - 25

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