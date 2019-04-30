首波梅雨鋒面今夜報到！一張圖秒懂雨下在哪

2019-04-30 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今深夜首波梅雨鋒面報到，明天（5月1日）清晨雨勢將由北往南蔓延，提醒民眾留意瞬間大雨。氣象局也在官方臉書貼出天氣資訊圖，提供民眾參考全台降雨的影響範圍與時程。

氣象局表示，今年首波梅雨將於今深夜報到，明天清晨雨勢將由北往南蔓延，各地都有雷雨或陣雨發生機會，特別是住在西半部、東北部地區的民眾，需留意有大雨或豪雨發生。「這波梅雨鋒面將有中小尺度對流系統發展，恐帶來致災性的短時強降雨，提醒民眾要特別留意」。

氣象局官方臉書「報天氣 - 中央氣象局」今（30）發文指出，明天開始到6月30日就是台灣地區的梅雨季了。今年第一道梅雨鋒面將在明天影響台灣的天氣，並可能伴隨劇烈天氣發生，提醒民眾多留意氣象局發布的最新天氣資訊！

氣象局指出，明天鋒面通過及東北季風增強，北台灣氣溫下降，其他地區氣溫同樣也略降；明天北部氣溫約19至26度、中部20至27度、南部23至30度以及東部20至29度。

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