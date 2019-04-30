台東高溫黃色燈號 台北、花東熱飆35度

2019-04-30 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（30日）天氣穩定，各地有陽光，但也須留意防曬補水，氣象局於台東縣發布高溫黃色燈號，氣溫恐飆至36度以上。

氣象局表示，今天各地好天氣，唯清晨中南部沿海有機會出現小範圍短暫陣雨，北部、東北部地區及中部山區容易出現午後雷陣雨。溫度方面，各地高溫普遍在32、33度以上，大台北盆地及花東縱谷氣溫尤其高，上看34、35度，台東大武附近受西南風過山沉降增溫影響，易有焚風發生，提醒當地民眾及農民朋友多加注意，另外各地紫外線指數都易達過量甚至危險級。

氣象局預估，週三（5月1日）至週五（3日）清晨梅雨季第一道鋒面影響，天氣相當不穩定，各地皆容易有斷斷續續的陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，此波鋒面雖屬移動性，但需留意鋒面上是否有中、小尺度系統發展，由於降雨明顯加上東北季風影響，各地氣溫有下降趨勢，尤其北部高溫降幅可達10度左右。

空氣品質方面，30日宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 40 27 ~ 35 27 ~ 33 27 ~ 35

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