北部、東半部有短暫雨 下週一起高溫上看35度

2019-04-27 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（27日）北部及東半部地區有局部短暫陣雨，氣象局於宜蘭縣發布大雨特報，其他地區大致上為多雲到晴。

氣象局表示，今天受東北風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區大致上為多雲到晴，但午後有局部短暫陣雨，又以山區機率較高，氣象局特別提醒，今天宜花地區易有局部大雨發生的機率，由於上週歷經強震，地質較為鬆軟、脆弱，行車需注意安全。

氣溫方面，大台北及宜蘭感受舒適，高溫約25度，桃園以南及台東高溫約29至32度。

氣象局預估，週日至下週二（28日至30日）東北風減弱，28日環境風場先轉偏東風，29、30日進一步轉為偏南風，氣溫逐日上升，又漸漸回到夏季型天氣型態，局部地區如內陸、盆地及縱谷高溫將再度上看34、35度。

降雨方面，週日迎風面的東半部地區有小範圍短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫陣雨，下週一、下週二僅花東有局部短暫陣雨，其他地區午後在熱力作用影響下，也有一些短暫陣雨的機率。

空氣品質方面，27日花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及金門、馬祖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 25 27 ~ 34 29 ~ 33 23 ~ 29

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