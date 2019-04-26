鋒面通過有短時強降雨 週日起又是好天氣

2019-04-26 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（26日）有鋒面通過，各地有間歇性降雨，週日起東北風減弱，再度轉為多雲到晴的天氣。

氣象局表示，今天鋒面通過，隨後東北風增強，各地易有間歇性的降雨，西半部局部地區並有雷雨發生的可能，這波降雨特性短而急促，當對流胞影響時易有短時強降雨發生。氣溫方面，北台灣降溫較明顯，高溫27至30度間，花東高溫也有2、3度的降幅，中南部依舊暖熱，高溫在30度以上。

氣象局預估，週六（27日）東北風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其中東半部地區及西半部山區有局部大雨發生的機率。週日至下週二（28日至30日）東北風減弱，氣溫逐日回升，這3天各地為多雲到晴的天氣，只有局部降雨。

空氣品質方面，26日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 32 27 ~ 35 27 ~ 33 25 ~ 32

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