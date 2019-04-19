3縣市發布大雨特報！ 各地天氣不穩降雨至入夜

2019-04-19 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（19日）各地天氣不穩定，有陣雨或雷雨，氣象局於台南市、高雄市、澎湖縣發布大雨特報。

氣象局表示，受華南雲雨區東移影響，西半部出現陣雨或雷雨的機率高，局部地區容易有短時強降雨造成的大雨，東半部也會有局部短暫陣雨或雷雨，各地的降雨將持續到入夜之後。溫度方面，各地低溫約21至24度，各地高溫在28至32度左右。

氣象局預估，週六至下週一（20日至22日）將有滯留鋒面來到台灣北部海面，週六西半部出現短暫陣雨或雷雨的機率高，仍有局部大雨發生的機率，東半部地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

週日、下週一的降雨有機會少一些，不過仍屬於容易下雨的天氣，中部以北有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，降雨較明顯的時段偏向於中午到晚上。

氣象局提醒，受昨日強震影響，花蓮崇德山區有山壁崩塌的災情，計畫前往當地的民眾請注意安全並留意交通資訊。

空氣品質方面，19日宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 33 25 ~ 33 26 ~ 32 23 ~ 29

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