台灣附近水氣旺盛 傍晚過後降雨機率再增

2019-04-20 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（20日）各地仍有局部短暫陣雨或雷雨，上半天降雨不明顯，但午後山區發展對流雲系，傍晚又有另一波水氣可能移入，中部以北降雨機率增加。

氣象局指出，由於有鋒面在台灣北部海面形成，帶來水氣，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨，雖然上半天的降雨較不明顯，不過午後在各地山區仍有對流雲系發展起來的機率，並隨風向往東半部擴展，傍晚過後預計將有另一波水氣移入，到時中部以北平地的降雨機率會再度增加

溫度方面變化不大，清晨各地低溫約21到23度，白天高溫仍有機會來到28至31度。

氣象局預估，週日、下週一（21日、22日）預計有鋒面來到台灣北部海面，受鋒前暖濕空氣影響，大氣仍不穩定，中部以北現短暫陣雨或雷雨的機率高，其他地區也可能出現局部短暫陣雨或雷雨。

空氣品質方面，20日宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級。金門地區受中國東南沿海污染物影響為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 36 25 ~ 37 25 ~ 34 24 ~ 32

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