白天降雨空檔北部轉涼 週末水氣又增加

2019-04-12 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（12日）北部、東北部轉涼，西半部雨勢趨緩，但入夜後水氣增加，降雨機率又再度提高。

氣象局表示，受到東北季風影響，今天北部及東北部低溫約17、18度，其他地區早晚亦涼，白天北部及宜、花高溫僅21至24度，其他地區約26至31度，中南部高溫仍可達30、31度。天氣方面，僅宜、花、東有零星陣雨，但入夜後華南雲雨區東移，水氣恐怕再度增加。

氣象局預估，週六（13日）東北季風稍減弱，氣溫稍微回升；但華南雲雨區東移持續影響，水氣仍多。週日至下週二（14日至16日）東北季風又再度增強，仍受華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣也再轉濕涼，其他地區早晚天氣也較涼。

空氣品質方面，12日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區位於下風處，風速偏弱，污染物易累積，為「橘色提醒」等級。

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